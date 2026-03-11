Ричмонд
Нашли в Крыму: после попытки зарезать соседа мужчина 10 лет скрывался от правосудия

В Уфе мужчину осудят за попытку убийства соседа 10-летней давности.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе перед судом предстанет 54-летний житель Чеченской Республики, обвиняемый в покушении на убийство, совершенном еще в 2016 году. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета Башкирии.

Согласно версии следствия, в новогоднюю ночь с 2015 на 2016 год пьяный мужчина, будучи в арендованной квартире на улице Мусы Джалиля, поругался с соседом из-за громкой музыки. В ходе ссоры он ударил оппонента ножом в живот. Потерпевший выжил благодаря вовремя оказанной медпомощи.

После нападения злоумышленник скрылся и уехал в другой регион. Долгое время его личность оставалась неустановленной. Раскрыть преступление помогли повторный анализ материалов дела и молекулярно-генетические экспертизы, проведенные следователями-криминалистами. Личность подозреваемого установили, его объявили в розыск и задержали в Симферополе.

Под тяжестью доказательств мужчина признал вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Демский районный суд Уфы.

