Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Махинации со сроком годности молочной продукции выявили в Ростовской области

На донском предприятии незаконно продили срок годности сливок.

Источник: Комсомольская правда

Индивидуального предпринимателя из Родионово-Несветайского района Ростовской области поймали на незаконном продлении сроков годности сливок. Информация поступила от управления Россельхознадзора.

Как пояснили в надзорном ведомстве, нарушение выявили во время проверки отчетов в системе «Меркурий». Оказалось, фейковые данные указал уполномоченный специалист, который работал с документацией.

Нарушение могло привести к выпуску в оборот некачественной продукции. За несоблюдение закона «О ветеринарии» и правил оформления сопроводительных документов регистрацию уполномоченного специалиста аннулировали, а предприниматель получил предостережение.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.