Махинации со сроком годности молочной продукции выявили в Ростовской области

Индивидуального предпринимателя из Родионово-Несветайского района Ростовской области поймали на незаконном продлении сроков годности сливок. Информация поступила от управления Россельхознадзора.
Как пояснили в надзорном ведомстве, нарушение выявили во время проверки отчетов в системе «Меркурий». Оказалось, фейковые данные указал уполномоченный специалист, который работал с документацией.
Нарушение могло привести к выпуску в оборот некачественной продукции. За несоблюдение закона «О ветеринарии» и правил оформления сопроводительных документов регистрацию уполномоченного специалиста аннулировали, а предприниматель получил предостережение.
