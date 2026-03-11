«Белтелеком» меняет стоимость международных звонков уже с 16 марта 2026 года

Уже с 16 марта 2026 года «Белтелеком» пересматривает и вводит новые цены на международные звонки. Как сообщается на официальном сайте компании, с названной даты «Белтелеком» обновляет распределение стран по тарифным зонам для осуществления международной связи.
Все международные направления разделены «Белтелекомом» на три тарифные зоны: СНГ (I — III), Европа (I — III), Мир (I -IV).
Чем выше номер тарифной зоны, тем дороже обходится абонентам звонок.
С 16 марта 2026 года «Белтелеком» обновляет тарифные зоны.
В частности, Греция, Ирландия, Испания переводятся в зону «Европа II» из более дорогой зоны «Европа III». Соответственно, звонки из Беларуси в эти страны подешевеют.
Вместе с тем, Узбекистан переводится из группы «СНГ II» в зону «СНГ III», что несколько удорожает звонки.
Корректировки затронули также некоторые государства, входящие в группу «Мир». Так, Ангола, Белиз, Ботсвана, Гана, Гондурас, Ирак, Мозамбик, Никарагуа, Палестина, Судан, Эквадор, Эритрея и Эфиопия теперь будут относиться к зоне «Мир II», тогда как ранее находились в «Мир I».