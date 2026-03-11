Правда ли, что комета C/2026 A1 (MAPS) будет видна на дневном небе?

«Простыми словами, сейчас строится график изменения её блеска с момента обнаружения и просто продолжается в будущее по той же тенденции и с учётом изменений блеска других комет из семейства Крейца (вид около солнечных комет). Да, если яркость будет нарастать “как на бумаге”, то мы можем получить дневную комету, с магнитудой блеска −14 (яркость примерно, как у полной Луны). Но это было бы слишком круто, чаще всего прогнозы оказываются оптимистичнее реальности, к сожалению. Хоть я и скептичен, но надеюсь на такой исход».