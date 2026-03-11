Казахстанка судилась из-за отказа в декретных выплатах и выиграла

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Мангистауской области, специализированным межрайонным административным судом региона рассмотрено административное дело по иску женщины к АО «Государственный фонд социального страхования» о признании незаконным решения об отказе в назначении социальной выплаты по беременности и родам.
Установлено, что истец 1 декабря 2024 года была принята на работу в ИП поваром. Согласно листу временной нетрудоспособности, она вышла в отпуск по беременности и родам с 3 июня 2025 года.
19 июня 2025 года истец подала в фонд документы для назначения социальной выплаты по беременности и родам. Решением фонда от 5 августа 2025 года в назначении социальной выплаты было отказано в связи с тем, что трудовые отношения с ИП социальными отчислениями не подтверждены.
В судебном заседании истцом представлены сводные платежные поручения, подтверждающие, что работодатель своевременно перечислял за работников, в том числе за истца, социальные отчисления, взносы на обязательное социальное медицинское страхование, обязательные пенсионные взносы за период с декабря 2024 года по июнь 2025 года включительно.
Кроме того, работодателем представлены дополнительные налоговые отчетности по форме 200.00: 22 апреля 2025 года — за IV квартал 2024 года; 12 мая 2025 года — за I квартал 2025 года; 15 августа 2025 года — за II квартал 2025 года, в которых истец указана как работник ИП.
На основании предоставленных документов в суде подтверждены трудовые отношения между истцом и ИП, в связи с чем суд признал незаконным решение фонда об отказе в назначении социальной выплаты по беременности и родам от 5 августа 2025 года.
Решение суда вступило в законную силу.