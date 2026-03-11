Казахстанка судилась из-за отказа в декретных выплатах и выиграла

19 июня 2025 года истец подала в фонд документы для назначения социальной выплаты по беременности и родам. Решением фонда от 5 августа 2025 года в назначении социальной выплаты было отказано в связи с тем, что трудовые отношения с ИП социальными отчислениями не подтверждены.