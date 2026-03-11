Мошенники создали фейковый аккаунт Павленко и собирают деньги для нуждающихся россиян в ОАЭ

Мошенники собирают деньги для нуждающихся россиян, находящихся в ОАЭ, от имени главы администрации Ялты Янины Павленко. Об этом градоначальница сообщила в своем Telegram-канале.
Мошенники создали фейковый канал главы ялтинской администрации и публикуют там недостоверную информацию. В частности, от имени Павленко ведется сбор средств. В публикации в фейковом канале говорится, что деньги предназначены для нуждающихся россиян, которые находятся в сложной жизненной ситуации в ОАЭ.
«Прошу не переводить деньги и доверять информации, опубликованной исключительно на моих официальных страницах», — написала Павленко.
Руководитель администрации добавила, что в правоохранительные органы направлено заявление.