ChatGPT Edu в Казахстане — 200 тысяч учителей подключат к ИИ

В Казахстане готовят официальный запуск пилотного проекта ChatGPT Edu для системы образования. В течение 2026 года к нему планируют подключить 200 тысяч педагогов.
Министерство просвещения запускает проект в рамках более широкой цифровой перестройки отрасли. Речь идёт не о точечном эксперименте ради красивого отчёта, а о попытке встроить искусственный интеллект в повседневную работу педагогов и образовательных организаций.
Эта инициатива связана с общей линией на внедрение ИИ в образование, которая ведётся по поручению Главы государства. Параллельно на платформе QazTech модернизируют Национальную образовательную базу данных, чтобы она стала единым хранилищем для электронных дневников и цифровых профилей.
Новая логика реформы заметна сразу. Систему хотят увести от набора разрозненных сервисов к одной платформе, где будут собраны государственные услуги и ключевые образовательные процессы.
Именно для этого готовится Национальная образовательная платформа. По замыслу ведомства, она должна объединить то, что раньше существовало отдельно, и превратить обычный цифровой учёт в более сложную систему управления данными, талантами и образовательной траекторией школьников.
Сам пилотный проект ChatGPT Edu рассчитан на практическое применение. Его задача — не просто познакомить учителей с новой технологией, а дать им инструмент, который сможет снять часть рутинной нагрузки, ускорить подготовку к занятиям и поддержать академические процессы.
В рамках меморандума Министерству просвещения выделили 100 тысяч лицензий ChatGPT Edu. Этот объём распределили между дошкольными организациями, школами и колледжами, а во второй половине года такие лицензии планируют предоставить ещё такому же числу педагогов.
Наибольшая доля предусмотрена для организаций среднего образования. Это объяснимо: именно школа остаётся главным полем ежедневной нагрузки, где у педагога одновременно и уроки, и проверка работ, и подготовка материалов, и бесконечная бумажная рутина, которая давно стала отдельной профессией внутри профессии.
По задумке разработчиков, у каждого учителя должен появиться собственный «умный ассистент». Такой инструмент сможет за считаное время подготовить план урока, помочь с заданиями и тестами, а также адаптировать материалы под учеников с разным уровнем подготовки.
Отдельный акцент сделан на языковой гибкости. ChatGPT Edu будет работать с учебными материалами на казахском, русском и английском языках, что особенно важно для системы, где один и тот же педагог нередко существует сразу в нескольких языковых и методических реальностях.
Во время самого урока ИИ планируют использовать как помощника, а не как замену учителю. Он должен помогать объяснять сложные темы простым языком, подбирать жизненные примеры и превращать занятие из формального пересказа параграфа в обсуждение, проект или исследовательскую работу.
Есть и ещё одна чувствительная зона, где технология будет применяться осторожно. ChatGPT Edu сможет участвовать в составлении критериев оценки, предварительном анализе ученических работ и подготовке индивидуальной обратной связи, но итоговую оценку, как подчёркивает министерство, по-прежнему выставляет сам педагог.
Для учителей это означает не только техническую помощь, но и новую планку профессионального развития. Платформа должна помочь осваивать современные методики, обновлять учебные курсы, готовить методические материалы и постепенно входить в практику работы с цифровыми и ИИ-инструментами без ощущения, что всё это свалилось сверху в один день.
На этом фоне проект выглядит как попытка пересобрать саму повседневность казахстанской школы. Не лозунгами о будущем, а через конкретную вещь, которую любой учитель понимает без перевода — время, которого в профессии всегда не хватает.
