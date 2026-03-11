Закупки на Северном Каспии перешли в цифровой формат

Ее внедрение стало частью государственной политики по развитию внутристрановой ценности и поддержке казахстанских производителей товаров, работ и услуг.
Работу по запуску системы провели Министерство энергетики Казахстана совместно с Полномочным органом в рамках соглашений о разделе продукции. Новая цифровая платформа должна сделать закупочные процедуры одного из крупнейших нефтегазовых проектов страны более прозрачными и доступными для бизнеса.
Что такое E-procurement и зачем она нужна.
Электронная система закупок — это цифровая платформа, которая полностью переводит процесс тендеров в онлайн. Теперь весь путь — от подачи заявки потенциальным поставщиком до подписания договора — проходит в электронном формате.
По сути, система объединяет все этапы закупок в одном месте:
регистрацию и подачу заявок поставщиков проведение тендерных процедур оценку предложений заключение контрактов контроль исполнения договоров.
Это означает, что компаниям больше не нужно проходить сложные бюрократические процедуры офлайн или предоставлять документы в бумажном виде.
Почему это важно для казахстанских компаний.
Одной из ключевых целей внедрения E-procurement является поддержка отечественных производителей. Речь идет о так называемой внутристрановой ценности — когда крупные проекты привлекают к работе местные компании.
В нефтегазовой отрасли Казахстана это особенно актуально. Северо-Каспийский проект — один из крупнейших в стране, и участие в его закупках открывает значительные возможности для бизнеса.
Электронный формат позволяет:
сократить административные барьеры ускорить рассмотрение заявок повысить конкуренцию среди поставщиков обеспечить равный доступ компаний к тендерам.
Другими словами, участие в закупках становится более понятным и прозрачным для бизнеса.
Больше прозрачности и меньше бюрократии.
Одним из главных преимуществ системы называют прозрачность процедур. Все этапы закупок фиксируются в цифровом формате — от формирования потребности до исполнения контрактов.
Это снижает риск ошибок, ускоряет процессы и делает систему более открытой для участников.
Кроме того, цифровизация помогает сократить сроки принятия решений и облегчает взаимодействие между операторами проекта и поставщиками.
Шаг к цифровой трансформации отрасли.
Эксперты отмечают, что внедрение электронных закупок — часть более широкой тенденции цифровизации нефтегазовой отрасли Казахстана. Такие решения постепенно становятся стандартом для крупных индустриальных проектов.
Для казахстанских компаний это означает новые возможности — от участия в крупных тендерах до расширения сотрудничества с международными операторами.
А для отрасли в целом — переход к более современной, прозрачной и конкурентной системе закупок.