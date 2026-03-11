Ричмонд
От удара отбросило на встречное авто: в Уфе на «зебре» сбили 12-летнюю девочку

В Уфе Chevrolet Lacetti сбила на пешеходном переходе девочку.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 10 марта, в Ленинском районе Уфы произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

43-летняя женщина за рулем Chevrolet Lacetti ехала по улице Деревенская Переправа и сбила девочку, пересекавшую дорогу по пешеходному переходу без светофора. От удара 12-летнюю школьницу отбросило на встречный автомобиль. Пострадавшую доставили в больницу. Началось административное расследование.

Госавтоинспекция призывает водителей снижать скорость перед пешеходными переходами и внимательно оценивать дорожную обстановку.

