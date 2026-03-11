Браслет вместо решетки: как в Карагандинской области пытаются остановить рецидив преступлений

Один из подучетных несколько месяцев назад был участником судебного процесса. Тогда у него был выбор: реальный срок или наказание без изоляции от общества. Ему дали шанс. Сегодня мужчина регулярно отмечается в службе пробации, работает и старается не нарушать установленные ограничения. Для него условный срок стал возможностью начать жизнь заново.