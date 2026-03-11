В Новосибирске инвалиды по зрению ждут корм для собак-поводырей

В Новосибирске инвалиды по зрению ждут выплаты компенсации на корм для собак-проводников в 2026 году. Федеральные сертификаты на оплату корма были одобрены, но пока не выданы. Предельная сумма компенсации составляет 60 838 рублей в год с ежегодной индексацией. Об этом сообщает Infopro54.ru.