В Новосибирске инвалиды по зрению ждут корм для собак-поводырей

В Новосибирске инвалиды по зрению ждут выплаты компенсации на корм для собак-проводников в 2026 году. Федеральные сертификаты на оплату корма были одобрены, но пока не выданы. Предельная сумма компенсации составляет 60 838 рублей в год с ежегодной индексацией. Об этом сообщает Infopro54.ru.
На территории региона проживает около 2600 людей с нарушениями зрения, однако собак-проводников имеют лишь 19 человек. Владельцы отмечают, что содержание таких животных требует значительных затрат: только корм и минимальное ветеринарное обслуживание обходятся в десятки тысяч рублей в год.