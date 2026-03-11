Опубликованы фотографии ремонтируемого Музея городского быта в Омске

И.о. прокурора Омска Александр Лазарчук совместно с мэром города Сергеем Шелестом провели выездное совещание по исполнению судебного решения о реставрации здания Музея городского быта (Дома купчихи Кузьминой) на Театральной, 7. Этот выезд был инициирован прокуратурой.
В ходе совещания обсуждены вопросы выполнения ремонтно-реставрационных работ, сроки их завершения, а также благоустройство прилегающей территории. Ожидается, что работы будут завершены в текущем году.
Исполнение судебного решения находится на постоянном контроле прокуратуры города Омска, сообщают в ведомстве.