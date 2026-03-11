Жители заблокировали в суде стройку бизнес-центра на набережной Ростова

— Противостояние началось еще в 2022 году, когда активисты микрорайона выступили резко против уплотнительной застройки. Жильцы соседних домов предупреждали о неизбежном транспортном коллапсе, дефиците парковочных мест и рисках для старых фундаментов. В 2024 году обеспокоенные ростовчане даже записали видеообращение, где указали, что из-за стройки они могут лишиться единственного подъездного пути к трем многоквартирным домам. Кроме того, по их словам, стена, подпирающая грунт под зданиями на Буденновском проспекте, уже пошла трещинами, — уточняет СМИ Ростова.