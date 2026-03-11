Тайник сбежавших немцев Кенигсберга нашли под Калининградом

Под Калининградом обнаружили очередной тайник с посудой времен Великой Отечественной войны. И это первая весенняя находка.
Об этом сообщает «Форум копателей Калининграда» в соцсети. На представленных снимках показаны откопанные предметы. Здесь и посуда, и инструменты.
В очередной раз подтверждается мысль о том, что прежние владельцы домов покидали их, убегая от Красной армии, и закапывали свои ценные вещи. Они надеялись вернуться обратно.
Часть содержимого тайника. Фото: vk.com/forum_kopateley.
«Родина» писала о подобном найденном схроне. Это чайная посуда, сахарницы, вазы, подсвечники. Все, судя по фото, сохранилось довольно хорошо.
Такой же весенний схрон обнаружили в железной бочке. Она была с крышкой. А внутри разные предметы — ложки, чашки, тарелки. Особую ценность представляет керамическая чашка для бульона.
Калининград — бывший Кенигсберг. Это его историческое название. На месте прусского городища Твангсте рыцари Тевтонского ордена основали замок Кенигсберг («Королевская гора») в 1255 году.
В 1724 году три города — Альтштадт, Кнайпхоф и Лебенихт, выросшие вокруг замка, официально объединяются в единый город Кенигсберг.
Последовательно город становился столицей государства Тевтонского ордена, герцогства Пруссия и провинций Восточная Пруссия и Пруссия. Здесь жили философ Иммануил Кант и математик Леонард Эйлер.
В 1945 году по решению Потсдамской конференции северная часть Восточной Пруссии вместе с Кенигсбергом передается под юрисдикцию Советского Союза. 4 июля 1946 года город Кенигсберг переименовывается в Калининград, а область — в Калининградскую.