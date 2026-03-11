Зерноград остался без воды до вечера 11 марта

В Зернограде из-за утечки на коммуникациях оказалось временно снижено водоснабжение. Об этом 11 марта сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Сложности с подачей коммунального ресурса начались из-за утечки на водоводе в районе хутора Красный Яр в Кагальницком районе.
Восстановительные работы уже ведутся, они продлятся примерно до 19 часов 11 марта. Ответственная организация — МУП ЗГП «Зерноградское ПП ЖКХ». Подвоз воды выполняется по заявкам.
