На улице Рокоссовского в Калининграде построят спорткомплекс с игровым залом за 657 миллионов

Администрация Калининграда опубликовали постановление о выделении средств на.

Источник: Kaliningradnews

строительство нового спортивного объекта. Комплекс появится на улице Рокоссовского в 2027—2030 годах. Он рассчитан на 80 посещений в смену.

Общая стоимость проекта в ценах соответствующих лет оценивается в 657 миллионов рублей. Из них 25,2 миллиона пойдут на подготовку проектной документации.

Точный адрес будущего спортцентра в документе не указан. Однако, как ранее сообщалось, на Рокоссовского есть подходящий участок — там находится бывший ангар Минобороны, который передали муниципалитету ещё в 2023 году. Изначально эту территорию планировали отдать под строительство многоуровневой парковки, но теперь планы изменились.