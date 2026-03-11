На улице Рокоссовского в Калининграде построят спорткомплекс с игровым залом за 657 миллионов

Точный адрес будущего спортцентра в документе не указан. Однако, как ранее сообщалось, на Рокоссовского есть подходящий участок — там находится бывший ангар Минобороны, который передали муниципалитету ещё в 2023 году. Изначально эту территорию планировали отдать под строительство многоуровневой парковки, но теперь планы изменились.