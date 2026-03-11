Сделаем это по-честному. Где чаще всего обманывают потребителей

Одна из свежих новостей недели: волгоградцы стали покупать заметно больше продуктов, и это вопреки росту цен.
Так, в январе 2026 г. оборот розничной торговли оказался на 6,6% больше, чем за аналогичный период 2025 г. (данные Волгоградстата). Новость хорошая, но, с другой стороны, именно розничная торговля является одной из сфер, на которую чаще всего жалуются потребители (на неё приходится порядка 40% обращений).
Торговля, медицина, ЖКХ.
«Одна из самых распространённых жалоб — несоответствие цены в торговом зале и той, которую пробивают на кассе, — объясняет эксперт, специалист по защите прав потребителей Артём Нагорнов. — Из этой же серии: на кассе обнаруживается, что акция вроде “Купи два товара по цене одного” уже завершилась, хотя на ценнике она указана. Напомню потребителям, что продать товар вам обязаны по той цене и на тех условиях, которые указаны в торговом зале. Вас не касается, что не успели сменить ценники, что акция завершилась и т. д. Вторая распространённая жалоба — расхождение данных на этикетке и тех, которые указаны в системе “Честный знак”. А это уже куда более серьёзно, особенно в случае с продуктами питания — перед вами может быть фальсифицированный товар».
Эксперт поясняет: с 2019 г. в России действует система «Честный знак», которую несложно закачать в смартфон (это бесплатно). Именно ввод такой платформы стал поворотным пунктом в деле защиты прав потребителей, так как с помощью приложения можно отсканировать любой товар со штрих-кодом (включая непродовольственный), узнать изготовителя, состав, срок годности и прочие параметры.
Если что-то расходится с данными на этикетке или не высвечивается вообще — это повод насторожиться. Данные о сомнительном товаре можно передать тут же, в самой системе. Если тревожных сигналов будет много, отреагируют компетентные органы. В общем, используя «Честный знак», мы защищаем сами себя.
По словам эксперта, волгоградцы активно жалуются и на другие сферы: ЖКХ, долевое строительство и финансовые услуги. Согласно данным регионального Управления Роспотребнадзора и судебной статистики, потребители по-прежнему сталкиваются с навязыванием услуг, некачественным ремонтом и сложностями при возврате товаров. В судах же превалируют иски о перерасчёте за отопление и некачественном водоснабжении.
«Но главный вызов последнего времени — маркетплейсы, — констатирует Артём Нагорнов. — Здесь чаще всего нарушаются права потребителей, причём сложность в том, что на платформах очень размыто понятие ответственности. В рознице перед потребителем отвечает торговая организация, которая в случае некачественного товара сама разбирается с производителем. На маркетплейсе отвечает не платформа, а производитель, но ты ещё попробуй этого производителя разыскать и привлечь к ответу».
«Мы приобрели на маркетплейсе диван за 38 тыс. руб., — рассказывает волгоградка Ольга Кравченко. — Когда рассмотрели, обнаружили трещину в днище и повреждения обшивки. Написали продавцу — он ответил, что виновата доставка. Позвонили в доставку — там сказали, что мы подписали акт без претензий и виноваты сами. В итоге пришлось всё возвращать продавцу, ещё раз оплачивать доставку. Потеряли почти 10 тыс. руб., массу нервов и времени».
"Каждый день приходится возвращать некачественные товары, — признаётся Ольга Кравченко, владелица пункта выдачи одной из крупных торговых платформ (Среднеахтубинский район). — Не раз были продукты питания без указания срока годности, много неработающей электроники, бытовой техники, в сегменте одежды — ношеные вещи вместо новых. Люди жалуются на проблемы со службой поддержки у продавцов, особенно если товар из-за рубежа.
— В плане защиты прав потребителя хорошо срабатывает угроза судебного иска, — рекомендует эксперт. — Продавцы хорошо знают, что суды чаще всего становятся на сторону потребителей, и тогда ответчику приходится не только возвращать деньги, но и оплачивать моральный ущерб, судебные расходы и штраф в размере 50% от присуждённой в пользу потребителя суммы. Потому, если ваш спор зашёл в тупик, шлите продавцу предсудебное предупреждение — эта мера часто срабатывает".
Что нового?
Однако 2026 год может дать и новые основания для защиты прав потребителей — должны вступить в силу новые законы.
«Будет усилена ответственность маркетплейсов, — отмечает юрист Игорь Стручалин. — Планируется, что они будут нести солидарную ответственность с продавцом за утерю товара или передачу подделки. Кроме того, будет ужесточён контроль за экспертными организациями. Часто в волгоградских судах сталкиваются два противоположных экспертных заключения (истца и ответчика). Новыми нормами введут обязательную аккредитацию экспертов по стандартам Минюста для повышения объективности оценки качества товаров. Но будет момент и в пользу продавцов — список непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату, расширят».
Потребителям советуют активнее защищать свои права, при этом за помощью всегда можно обратиться в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области или в его территориальные отделы — они действуют по всей Волгоградской области.