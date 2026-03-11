Сделаем это по-честному. Где чаще всего обманывают потребителей

«Одна из самых распространённых жалоб — несоответствие цены в торговом зале и той, которую пробивают на кассе, — объясняет эксперт, специалист по защите прав потребителей Артём Нагорнов. — Из этой же серии: на кассе обнаруживается, что акция вроде “Купи два товара по цене одного” уже завершилась, хотя на ценнике она указана. Напомню потребителям, что продать товар вам обязаны по той цене и на тех условиях, которые указаны в торговом зале. Вас не касается, что не успели сменить ценники, что акция завершилась и т. д. Вторая распространённая жалоба — расхождение данных на этикетке и тех, которые указаны в системе “Честный знак”. А это уже куда более серьёзно, особенно в случае с продуктами питания — перед вами может быть фальсифицированный товар».