Калининград попал в десятку популярных направлений для длительных поездок в марте

В среднем в регионе проводят 5 дней.

Источник: Клопс.ru

Калининград попал в десятку популярных российских направлений для длительных поездок в марте. Об этом сообщают аналитики «Твил.ру».

Столица региона оказалась на десятом месте списка. В среднем в регионе проводят пять дней. Аренда жилья обходится примерно 4,2 тыс. рублей за сутки.

Топ-10 выглядит следующим образом:

Чегет, Кабардино-Балкария — средняя продолжительность поездки составляет 10 ночей; Железноводск, Ставропольский край — 9 ночей; Терскол, Кабардино-Балкария — 8 ночей; Манжерок, Алтай — 6 ночей; Ессентуки, Ставропольский край — 6 ночей; Кировск, Мурманская область — 6 ночей; Кисловодск, Ставропольский край — 6 ночей; Евпатория, Крым — 6 ночей; Алушта, Крым — 5 ночей; Калининград, Калининградская область — 5 ночей.

Курорты Калининградской области ранее вошли в топ направлений для осенних путешествий.

