Калининград простился с Героем России Станиславом Ленгле, погибшим при выполнении боевой задачи

Станислав Ленгле родился в Черняховске. С первых дней спецоперации выполнял боевые задачи. 2 февраля 2025 года группа под его командованием попала под обстрел, но даже после ранения капитан продолжил руководить боем и спас личный состав. На следующий день, вступив в перестрелку, он лично уничтожил врага, получил ещё одно ранение, но не оставил командование. Повторный удар дрона оказался смертельным.