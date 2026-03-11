Калининград простился с Героем России Станиславом Ленгле, погибшим при выполнении боевой задачи

В Доме офицеров в Калининграде прошла церемония прощания с гвардии капитаном Станиславом Ленгле. Отдать последние почести пришли представители министерства обороны, правительства региона, ветераны, сослуживцы и родные. С воинскими почестями офицер похоронен на мемориальном кладбище «Курган Славы» в Медведевке. Родственникам передали медаль «Золотая Звезда» Героя России, присвоенную посмертно.
Станислав Ленгле родился в Черняховске. С первых дней спецоперации выполнял боевые задачи. 2 февраля 2025 года группа под его командованием попала под обстрел, но даже после ранения капитан продолжил руководить боем и спас личный состав. На следующий день, вступив в перестрелку, он лично уничтожил врага, получил ещё одно ранение, но не оставил командование. Повторный удар дрона оказался смертельным.
Указ о присвоении звания Героя подписан 11 февраля 2026 года.