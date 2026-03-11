Новосибирская ГЭС готовится к аномальному половодью 2026

На фоне прогнозируемой высокой водности специалисты станции утвердили подробный план из 37 пунктов для обеспечения безопасности гидротехнических сооружений и надежной работы оборудования.
Мероприятия включают завершение плановых ремонтов, техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования, а также проверку готовности всех систем. Особое внимание уделяется координации действий с МЧС, Росгидрометом и Верхне-Обским бассейновым водным управлением для оперативного реагирования на изменения ситуации.
Данные гидрологического мониторинга указывают на аномальные показатели. По состоянию на конец февраля запасы воды в снежном покрове в бассейне Новосибирского водохранилища достигли 130% от нормы. Прогноз притока воды в марте также превышает среднемноголетние значения и составляет 156% от нормы, или около 560 кубометров в секунду. Уровень водохранилища на 1 марта соответствует плановым значениям и находится на отметке 110,9 метра.
Напомним, в 2025 году Новосибирская ГЭС установила исторический рекорд, выработав 2 479 млн кВт·ч электроэнергии, что на 28% выше среднего показателя. В прошлом году на станции завершили капитальный ремонт одного гидроагрегата и приступили к ремонту следующего. В планах на 2026 год — продолжение программы модернизации, включающей капремонт еще одного агрегата и реализацию 20 инвестиционных проектов.