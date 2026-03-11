Новосибирская ГЭС готовится к аномальному половодью 2026

Данные гидрологического мониторинга указывают на аномальные показатели. По состоянию на конец февраля запасы воды в снежном покрове в бассейне Новосибирского водохранилища достигли 130% от нормы. Прогноз притока воды в марте также превышает среднемноголетние значения и составляет 156% от нормы, или около 560 кубометров в секунду. Уровень водохранилища на 1 марта соответствует плановым значениям и находится на отметке 110,9 метра.