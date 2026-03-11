Братья-тройняшки сыграли свадьбу в один день. Вот как это было

В городском округе Шанцю китайской провинции Хэнань братья-тройняшки сыграли свадьбу в один день и покорили социальные сети, пишет South China Morning Post.
Точный возраст женихов неизвестен, в публикации говорится, что братья родились после 2000 года. Также не уточняется и возраст невест. В публикации добавили, что идея провести совместную свадьбу принадлежала родителям женихов.
Один из тройняшек признался, что никогда не расставался с братьями.
«Мы все вместе делали, носили одинаковую одежду, вместе спали, ходили в одну школу, а теперь еще и работаем в одной компании», — уточнил он.
Именно родители братьев предложили провести свадьбы в один и тот же день. Невесты и их семьи согласились. Будут ли тройняшки и дальше жить под одной крышей, не сообщается.
