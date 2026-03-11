Калининградские онкологи спасли пациентку с агрессивной формой рака, закрыв дефект «лоскутом спасения»

крайне агрессивной формой рака молочной железы. Стандартная химиотерапия не помогла — опухоль продолжала расти, и врачи приняли решение о радикальном вмешательстве.
Хирурги Роман Буянкин и заведующий отделением Олег Петренко удалили молочную железу вместе с поражёнными тканями, частью грудной мышцы и лимфоузлами. Образовался обширный дефект, оголивший рёбра — закрыть его обычными методами было невозможно.
Тогда онкологи применили технику перемещения кожно-мышечного лоскута из широчайшей мышцы спины. Лоскут сохранили на питающей сосудистой ножке, развернули на грудную стенку и закрыли рану. Ткань прижилась и продолжает функционировать. Такое вмешательство называют «лоскутом спасения» — оно даёт шанс на последующую реконструкцию молочной железы.
Операция длилась 2,5 часа и потребовала ювелирной точности. Сейчас пациентка восстанавливается, удалённый материал направили на гистологию. По результатам врачи решат, нужна ли лучевая терапия.
Руководитель онкоцентра Степан Миракян подчеркнул: когда стандартные схемы исчерпаны, задача врачей — найти вариант, который сохранит жизнь и её качество. Даже если для этого приходится идти на технически сложные вмешательства.