Новосибирцам напомнили о штрафе до миллиона рублей за сбор редких подснежников

Многие виды подснежников, в том числе альпийский, узколистный и складчатый, находятся под охраной государства как занесённые в Красную книгу России.

Источник: Сиб.фм

В преддверии весны жителей Новосибирской области предупредили о серьёзной административной ответственности за сбор первоцветов. Многие виды подснежников, в том числе альпийский, узколистный и складчатый, находятся под охраной государства как занесённые в Красную книгу России.

Нарушителям грозят крупные штрафы по статье 8.35 Кодекса об административных правонарушениях:

для граждан — от 2,5 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц — от 15 до 20 тысяч рублей; для юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Эксперты отмечают, что визуально отличить редкий охраняемый вид подснежника от более распространённого без специальных знаний практически невозможно. Это означает, что любой сорванный в лесу или на поляне первоцвет с высокой вероятностью может оказаться подпадающим под действие закона, что повлечёт за собой штраф.

Таким образом, единственный способ избежать ответственности и сохранить редкие растения — это любоваться ими в естественной среде, не срывая.