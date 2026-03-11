Новосибирцам напомнили о штрафе до миллиона рублей за сбор редких подснежников

В преддверии весны жителей Новосибирской области предупредили о серьёзной административной ответственности за сбор первоцветов. Многие виды подснежников, в том числе альпийский, узколистный и складчатый, находятся под охраной государства как занесённые в Красную книгу России.
Нарушителям грозят крупные штрафы по статье 8.35 Кодекса об административных правонарушениях:
для граждан — от 2,5 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц — от 15 до 20 тысяч рублей; для юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
Эксперты отмечают, что визуально отличить редкий охраняемый вид подснежника от более распространённого без специальных знаний практически невозможно. Это означает, что любой сорванный в лесу или на поляне первоцвет с высокой вероятностью может оказаться подпадающим под действие закона, что повлечёт за собой штраф.
Таким образом, единственный способ избежать ответственности и сохранить редкие растения — это любоваться ими в естественной среде, не срывая.