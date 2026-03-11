Новосибирцам напомнили о штрафе до миллиона рублей за сбор редких подснежников

Эксперты отмечают, что визуально отличить редкий охраняемый вид подснежника от более распространённого без специальных знаний практически невозможно. Это означает, что любой сорванный в лесу или на поляне первоцвет с высокой вероятностью может оказаться подпадающим под действие закона, что повлечёт за собой штраф.