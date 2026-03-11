Три «вкусных» и «урожайных» праздника устроят для волгоградцев в 2026 году

Три масштабных мероприятия на аграрную тематику состоятся с августа по октябрь. Откроет сезон гастрономический фестиваль «Кушать подано», в рамках которого в ЦПКиО соберутся лучшие местные повара и будут презентованы фуд-проекты. Гости фестиваля смогут попробовать десятки блюд — от авторских до традиционных угощений, а также принять участие в конкурсах и кулинарных мастер-классах. «Фишка» праздника — множество дегустационных площадок, где можно будет полакомиться совершенно бесплатно.