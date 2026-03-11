Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Башинформ»: к депутату Горсовета Уфы Иосифу Марачу пришли с обысками

СМИ сообщают об обысках у депутата уфимского Горсовета Иосифа Марача.

Источник: Комсомольская правда

Силовики нагрянули к депутату Горсовета Уфы, известному предпринимателю Иосифу Марачу. Как сообщает информационное агентство «Башинформ» со ссылкой на собственный источник, обыски идут по месту его жительства в поселке Зубово (Уфимский район). Согласно предварительным данным, депутату инкриминируют посредничество во взяточничестве.

По данным журналистов, Марачу уже избрали меру пресечения — подписку о невыезде. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.