«Башинформ»: к депутату Горсовета Уфы Иосифу Марачу пришли с обысками

Силовики нагрянули к депутату Горсовета Уфы, известному предпринимателю Иосифу Марачу. Как сообщает информационное агентство «Башинформ» со ссылкой на собственный источник, обыски идут по месту его жительства в поселке Зубово (Уфимский район). Согласно предварительным данным, депутату инкриминируют посредничество во взяточничестве.
По данным журналистов, Марачу уже избрали меру пресечения — подписку о невыезде. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет.
