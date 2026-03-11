Когда стартует чемпионат по решению шахматных композиций от «АиФ»-НП"?

Занявших 1−3 места наградят медалями и дипломами, отметят ветеранов, юниорови шахматисток.
Приятная новость пришла из города Элисты (республика Калмыкия).
На чемпионате Южного федерального округа по шахматной композиции (решение) среди мужчин успешно выступили наши земляки, воспитанники МБУ ДО СШ № 20 (директор И. Ф. Гасанов).
Чемпионом стал Александр Мошков, бронза у Романа Мотева, Кира Вышинская, к сожалению, лишь пятая. Наши поздравления юным решателям!
А мы приглашаем любителей мудрой игры, проживающих в Волгоградской области и республике Калмыкии, на старт открытого заочного чемпионата Волгоградской области по решению шахматных композиций.
Занявшие 1−3 места награждаются медалями и дипломами. Также будут отмечены участники, показавшие лучшие результаты в одной из следующих групп: ветераны (старше 60 лет), юниоры (до 18 лет), шахматистки.
Для решения предлагается три задания (на диаграммах). Везде начинают белые.
Очки начисляются за полноту приводимых вариантов, с учётом сильнейших защит чёрных.
При равенстве набранных участниками очков учитывается время, затраченное на решение.
Помимо решений, обязательно укажите свои данные: ФИО полностью, домашний адрес для отправки призов, ваш возраст, если он больше 60 лет или меньше 18 лет на день публикации. Срок — 20 дней.
Ответы присылать по адресу: 400005, Волгоград, ул. Наумова, 9, «Аргументы и факты» — НП", шахматы или e-mail: solo-chess@yandex.ru. Удачи!* * *Прошёл экватор наш традиционный шахматный конкурс. В лидирующей группе следующие участники: В. Анисимов, А. Бравославский, Ю. Гурьянов, Г. Калмыков, Е. Ковалёва, Г. Попов (г. Якутск). У остальных участников результаты скромнее, но ещё есть возможность и время, чтобы потеснить лидеров. Главное — не сдаваться!
Помните: в шахматной композиции нет такого термина — сдаюсь.