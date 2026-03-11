Когда стартует чемпионат по решению шахматных композиций от «АиФ»-НП"?

Ответы присылать по адресу: 400005, Волгоград, ул. Наумова, 9, «Аргументы и факты» — НП", шахматы или e-mail: solo-chess@yandex.ru. Удачи!* * *Прошёл экватор наш традиционный шахматный конкурс. В лидирующей группе следующие участники: В. Анисимов, А. Бравославский, Ю. Гурьянов, Г. Калмыков, Е. Ковалёва, Г. Попов (г. Якутск). У остальных участников результаты скромнее, но ещё есть возможность и время, чтобы потеснить лидеров. Главное — не сдаваться!