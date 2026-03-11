МВФ уменьшает поддержку для Молдовы: Руководство страны на компенсации населению в отопительный сезон потратило денег больше, чем надо

Международный валютный фонд заявил о том, что внешняя поддержка для покрытия энергорисков Молдовы в 2026 году уменьшится.
МВФ отметил, что правительство Молдовы потратило на компенсации населению больше денег, чем первоначально было выделено на отопительный сезон.
Несмотря на то, что формулы компенсаций были скорректированы, а компенсация за электроэнергию предоставлялась всем домохозяйствам до ноября, а предприятиям — до декабря (объем компенсаций был сокращен более чем на 50% — до 0,5% ВВП), а число получателей было сокращено, перерасхода избежать не удалось.
