Названа дата похорон бывшего омского мэра Виктора Шрейдера

Информацию о времени и месте прощания с экс-главой города сообщил действующий мэр Омска.

Источник: Комсомольская правда

Действующий мэр Омска анонсировал дату прощания и место захоронения бывшего градоначальника Виктора Шрейдера. Информация появилась в официальном телеграм-канале Сергея Шелеста.

«Уважаемые омичи, прощание с Виктором Филипповичем Шрейдером состоится завтра, 12 марта, с 11:30 до 13:00 часов в Региональном центре по связям с общественностью (ул. Красный Путь, 9). Захоронение пройдет на Старо-Северном мемориальном кладбище (ул. Орджоникидзе, 289)», — говорится в сообщении.

О смерти Виктора Шрейдера стало известно 10 марта. Трагическую новость также сообщил в своем телеграм-канале Сергей Шелест. Бывшему омскому мэру было 74 года.