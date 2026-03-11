Названа дата похорон бывшего омского мэра Виктора Шрейдера

«Уважаемые омичи, прощание с Виктором Филипповичем Шрейдером состоится завтра, 12 марта, с 11:30 до 13:00 часов в Региональном центре по связям с общественностью (ул. Красный Путь, 9). Захоронение пройдет на Старо-Северном мемориальном кладбище (ул. Орджоникидзе, 289)», — говорится в сообщении.