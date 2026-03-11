Названа дата похорон бывшего омского мэра Виктора Шрейдера

Действующий мэр Омска анонсировал дату прощания и место захоронения бывшего градоначальника Виктора Шрейдера. Информация появилась в официальном телеграм-канале Сергея Шелеста.
«Уважаемые омичи, прощание с Виктором Филипповичем Шрейдером состоится завтра, 12 марта, с 11:30 до 13:00 часов в Региональном центре по связям с общественностью (ул. Красный Путь, 9). Захоронение пройдет на Старо-Северном мемориальном кладбище (ул. Орджоникидзе, 289)», — говорится в сообщении.
О смерти Виктора Шрейдера стало известно 10 марта. Трагическую новость также сообщил в своем телеграм-канале Сергей Шелест. Бывшему омскому мэру было 74 года.