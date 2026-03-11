Тенге набирает скорость: что происходит с курсом и чего ждать дальше

По итогам торгов вторника на Казахстанской фондовой бирже KASE доллар США закрепился на отметке 490,96 тенге, сохранив позитивный тренд последних дней.
Для национальной валюты это сигнал относительной стабильности: тенге постепенно отыгрывает позиции, а участники рынка внимательно следят за внешними факторами — от цен на нефть до геополитики.
Нефть и геополитика продолжают влиять на валюты.
Одним из ключевых факторов для тенге остается сырьевой рынок. Казахстанская экономика тесно связана с экспортом нефти, поэтому любые колебания цен на энергоресурсы напрямую отражаются на курсе национальной валюты.
Во вторник нефть марки Brent снизилась до 86,07 доллара за баррель. Давление на рынок оказывают геополитические риски и неопределенность вокруг поставок энергоресурсов с Ближнего Востока.
Такая ситуация формирует осторожное отношение инвесторов к рисковым активам. Тем не менее тенге пока демонстрирует устойчивость.
Что будет с курсом в ближайшее время.
Аналитики ожидают умеренные колебания валют в среду. По их оценкам, рынок будет двигаться в следующих диапазонах:
Доллар США: 485−496 тенге Евро: 567−585 тенге Российский рубль: 6,15−6,40 тенге Китайский юань: 71−72 тенге.
Эксперты отмечают, что основными драйверами для тенге в ближайшие дни останутся динамика нефтяных цен, общие настроения на глобальных рынках и геополитическая повестка.
Почему это важно для казахстанцев.
Курс тенге напрямую влияет на цены в стране — от техники и автомобилей до путешествий и онлайн-покупок. Поэтому даже небольшие изменения на бирже быстро ощущаются в экономике и повседневной жизни.
Если цены на нефть сохранятся на относительно высоком уровне, у тенге есть шанс удерживать текущие позиции. Однако в условиях глобальной нестабильности валютный рынок может оставаться волатильным.
Пока же тенге демонстрирует уверенность — и участники рынка внимательно следят, сможет ли национальная валюта сохранить этот темп в ближайшие дни.