Разработан антибактериальный гель на основе лишайников для заживления ран

Аспирантка Елизавета Денисова, которая также участвует в разработке, уточнила ТАСС, что гель предполагается использовать в домашних и полевых условиях, в том числе в условиях военных действий в случае неглубоких ран. Для этого его с помощью дозатора наносят на повреждение. Гель застывает и образует защитную пленку, останавливая кровотечение и предотвращая развитие бактерий.