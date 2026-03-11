Ричмонд
В Екатеринбурге назвали первых хедлайнеров Ночи музыки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 марта, ФедералПресс. Хедлайнером Уральской ночи музыки в этом году станет группа «Чайф», она выступит на финальном шоу. Об этом сегодня сообщил организатор мероприятия, продюсер Евгений Горенбург.

Источник: Freepik

«В этом году “Ночь пройдет, наступит утро ясное” будет исполнять наша уральская группа “Чайф”, — заявил Горенбург на пресс-конференции.

Кроме того, стали известны первые хедлайнеры площадок, посвященных классической музыке. Ожидается, что на фестивале выступят пианист Алексей Гориболь и скрипач Александр Тростянский. Как сообщила директор музыкального колледжа Эльвира Архангельская, Тростянский планирует сыграть «Времена года» Антонио Вивальди в современном переложении Макса Рихтера.

Окончательное количество площадок и уровень хедлайнеров станут понятны по итогам работы со спонсорами, сказал Горенбург. Он посетовал, что Сбербанк, который был одним из главных партнеров, в этом году сосредоточил усилия на подготовке международного фестиваля молодежи, который пройдет в сентябре.

«ФедералПресс» напоминает, что Уральская ночь музыки пройдет в Екатеринбурге 19 июня. В прошлом году на фестивале выступили 2500 артистов.