В Екатеринбурге назвали первых хедлайнеров Ночи музыки

Окончательное количество площадок и уровень хедлайнеров станут понятны по итогам работы со спонсорами, сказал Горенбург. Он посетовал, что Сбербанк, который был одним из главных партнеров, в этом году сосредоточил усилия на подготовке международного фестиваля молодежи, который пройдет в сентябре.