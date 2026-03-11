Омский «Авангард» воссоздал СКК Блинова в Minecraft

Теме легендарного стадиона, на котором хоккейный клуб из Омска отыграл более двадцати лет, посвящён «Крафт-матч», который «Авангард» проводит сегодня, 11 марта, против нижегородского «Торпедо». В частности, в игровой зоне, которая будет работать в ЭКСПО «G-Drive Арены» (1 этаж, слева от главного входа), будет установлена приставка с игрой Minecraft, где любой желающий сможет изучить в кубическом мире, как будет выглядеть СКК по окончании работ.