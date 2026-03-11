Республиканские трассы закрыли из-за непогоды в трех областях Казахстана

«11 марта 2026 года в 11:00 в связи с ухудшением погодных условий введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта на следующих участках автодорог республиканского значения», — сообщили в пресс-службе АО «НК “КазАвтоЖол”.
Костанайская область:
на участке автодороги «Костанай — Мамлютка» от границы СКО до Тобыла (180−403 км).
Северо-Казахстанская область:
на участке автодороги «Костанай — Мамлютка» от границы Костанайской области до Мамлютки (226−406 км);
на участке автодороги «Кокшетау — Кишкенеколь — Бидайык — граница РФ (п/п Бидайык)» от границы Акмолинской области до границы РФ (50−280 км).
на участке автодороги «Кокшетау — Рузаевка» от границы Акмолинской области до села Саумалколь (61−91 км).
Акмолинская область:
на участке автодороги «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ» от поселка Жаксы до Атбасара (346−278 км);
на участке автодороги «Кокшетау — Рузаевка» от Кокшетау до границы СКО (0−61 км);
на участке автодороги «Кокшетау — Кишкенеколь — Бидайык — граница РФ (п/п Бидайык» от Кокшетау до границы СКО (2−50 км).
Ориентировочное время открытия дорог — 12 марта в 08:00.