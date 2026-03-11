Минск не попал в список лучших населенных пунктов по этому критерию

В Беларуси в ежегодном режиме осуществляется мониторинг и смотр санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов. Победители за счет бюджетных средств получают денежные премии. Не так давно правительство Беларуси подвело итог прошедшего Года благоустройства, назвав лучшую область, населенные пункты и районы республики.
Лучшим регионом 2025 года названа Гомельская область. Минск этого звания не получил: среди областных центров пальма первенства у Гродно.
Названы и семь лучших районов Беларуси: Березовский (Брестская область), Чашникский (Витебская), Калинковичский (Гомельская), Лидский (Гродненская), Молодечненский (Минская), Шкловский (Могилевская). Что касается города Минска, то лучшим районом белорусской столицы признан Первомайский.
Если говорить о крупных (более 50 тысяч жителей) городах, то тут лидерами стали Лида и Новополоцк. Определены сразу несколько лучших деревень Беларуси: Домжерицы, агрогородок Октябрьский (оба пункта относятся к Витебской области). В числе лучших — агрогородок Коротьки (Гомельская область), а также деревня Шени, деревня Лясковичи (Брестская область).