Минск не попал в список лучших населенных пунктов по этому критерию

Если говорить о крупных (более 50 тысяч жителей) городах, то тут лидерами стали Лида и Новополоцк. Определены сразу несколько лучших деревень Беларуси: Домжерицы, агрогородок Октябрьский (оба пункта относятся к Витебской области). В числе лучших — агрогородок Коротьки (Гомельская область), а также деревня Шени, деревня Лясковичи (Брестская область).