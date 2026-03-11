Ричмонд
В Кремле заявили об упадке частных медиа в России

Песков заявил об упадке частных медиа в России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Частные медиа в России находятся в упадке, перед страной стоит большая задача по созданию условий для их развития, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«К сожалению, у нас частные медиа находится в упадке. Их количество стремительно сокращается. И живут только государственные медиа и квази-государственные. Это большая задача для нашей страны — создать условия, необходимые для развития частных медиа», — сказал Песков во время конференции «Современные медиа: технологии, смыслы, кадры».

Он отметил, что без развития частных медиа и без повышения уровня зарплат сфера журналистики будет терять кадры. При этом рост доходов приведет к повышению квалификации соискателей.

