Омский «Авангард» сразится с «Торпедо» в кубическо-песочном матче

Букмекеры дают на матч вот такой расклад: на победу «Авангарда» в основное время коэффициент 1,66, на такой же выигрыш волжан аж 4,54. На ничью в основное время — 4,44. На победу «ястребов» за три периода, в овертайме или хотя бы по буллитам коэффициент 1,37. На такой же успех гостей это 3,10.