Омский «Авангард» сразится с «Торпедо» в кубическо-песочном матче

«Авангард» 11 марта дома сыграет против «Торпедо» в матче чемпионата КХЛ (0+). Начало матча в 19:30.
Встречу на ТВ покажут KHL Prime и «12-й канал».
В этом сезоне разных концептуальных домашних игр у «ястребов» было уже много. На сей раз матч пройдет в стиле популярнейшей игры «Майнкрафт». Как известно, это кубическая игра в жанре «песочница» с элементами стратегии, где строят объекты, копят ресурсы и развивают цивилизации. Как таковой финальной цели у нее просто нет.
Сам клуб проводит такой в содружестве с одной из своих компаний-партнеров, она работает в сфере промышленности, цифровых решений для нее же и строительства
«Кирпичик за кирпичиком, блок за блоком, период за периодом — так и складывается победа. Нужны: правильная тактика, надёжные инструменты и команда опытных мастеров, которые знают, как собрать идеальную конструкцию. Но самый важный элемент — это вы, лучшие болельщики», — так написали об этом на сайте самого клуба.
Всего в истории чемпионатов СССР, России, МХЛ и КХЛ команды играли 65 раз. В этих матчах у «Авангарда» 35 побед, у «Торпедо» 24. Шесть встреч закончились вничью. Соотношение шайб 181:180 в пользу омичей.
Букмекеры дают на матч вот такой расклад: на победу «Авангарда» в основное время коэффициент 1,66, на такой же выигрыш волжан аж 4,54. На ничью в основное время — 4,44. На победу «ястребов» за три периода, в овертайме или хотя бы по буллитам коэффициент 1,37. На такой же успех гостей это 3,10.
Ранее мы писали, что «Авангард» проиграл дома «Сибири» 1:2.