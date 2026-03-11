Ричмонд
Жители Башкирии массово жалуются на неработающий мобильный интернет

У жителей Башкирии перестал работать мобильный интернет.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 11 марта, жители Уфы и ряда других городов Башкирии снова столкнулись с перебоями мобильного интернета. По данным сервиса Downdetector, пик жалоб на отсутствие связи пришёлся на 12:40 по местному времени.

Как ранее объясняли в телеграм-канале «Объясняем. Башкортостан», операторы периодически отключают часть вышек в рамках мер безопасности — это затрудняет навигацию беспилотников, сигнал сотовой сети теоретически может использоваться для их наведения. Такие временные ограничения входят в комплекс профилактических мероприятий.

