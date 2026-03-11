В кирхе Патерсвальде под Гвардейском летом пройдёт большая выставка, посвящённая вторичности в искусстве

В кирхе Патерсвальде под Гвардейском на лето запланирован необычный выставочный сезон. Арт-резиденция «Суходолье» приглашает со всей России авторов, которые хотят принять участие в проекте «Повторичность. Место вторичности в искусстве». Подробности — в материале «Клопс».
Кирха Патерсвальде в посёлке Большая Поляна станет площадкой для нового проекта, объединяющего историю и современное искусство. Принять в нём участие могут дизайнеры, художники и просветители.
«Приоритетными форматами являются творческие проекты в сфере современной культуры и искусства, работающие с местными сообществами и побуждающие людей к созиданию, организации досуга и просвещения», — говорится в положении о сотрудничестве.
Победители конкурса смогут приехать весной и поработать в уникальном месте, а также выставить свои произведения внутри кирхи. Экспозиция будет работать всё лето — с 1 мая по 1 октября.
Авторы проекта — хранители кирхи, основатели арт-посольства «Супернова» Дмитрий Кудинов и Лидия Аверина.
Главная тема проекта сформулирована как «Повторичность». Авторам предлагают поразмышлять: возможно ли новое искусство в вакууме? Всегда ли современные художники вторичны по отношению к мастерам прошлого? Как место — например, старинная кирха — влияет на высказывание?
В «Суходолье» ждут не только живописцев. Среди приоритетных форматов — инсталляция и ассамбляж, фотопроект, видеоарт, работа с искусственным интеллектом, а также лаборатории и интенсивы. Важное условие: в активности необходимо вовлекать местных жителей.
Организаторы подчёркивают, что в кирхе Патерсвальде уже проводили подобные массовые мероприятия: «общественные мастерские» с урбанистической лабораторией, театральный практикум, званые ужины, концерты электронной музыки и фламенко, фестиваль «Кантата», кинопоказы, вернисажи и выставки.
Заявки от художников будут принимать до 15 марта, после чего начнётся конкурсный отбор. «Будут учитываться уникальность и привлекательность предлагаемого проекта, релевантный нашей миссии и стратегии развития», — говорится в положении.
Первая церковь в Патерсвальде была построена в орденские времена и снесена в 1869 году. В 1877 году открыли новую кирху: здание с башней под высоким шпилем. Во время войны оно было повреждено, а потом использовалось в качестве склада. В 1993 году сооружение передали Русской православной церкви. Оно долго стояло заброшенным, пока в 2023 году не получило новых хранителей — Дмитрия Кудинова и Лидию Аверину.
