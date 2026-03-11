В кирхе Патерсвальде под Гвардейском летом пройдёт большая выставка, посвящённая вторичности в искусстве

Первая церковь в Патерсвальде была построена в орденские времена и снесена в 1869 году. В 1877 году открыли новую кирху: здание с башней под высоким шпилем. Во время войны оно было повреждено, а потом использовалось в качестве склада. В 1993 году сооружение передали Русской православной церкви. Оно долго стояло заброшенным, пока в 2023 году не получило новых хранителей — Дмитрия Кудинова и Лидию Аверину.