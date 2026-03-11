Омичка отсудила крупную сумму за испорченные в салоне волосы

Объединенная пресс-служба судов Омской области сообщила в среду, 11 марта 2026 года, о гражданском деле по иску девушки индивидуальному предпринимателю о защите прав потребителей.
"Как установлено судом, в апреле 2024 года истица обратилась в студию по наращиванию волос, расположенную на улице Ватутина, для приобретения натуральных волос и их последующего наращивания. За сам материал клиентка заплатила 54 000 рублей, а за услугу по наращиванию — еще 16 500 рублей.
Однако после первого же мытья головы приобретенные волосы пепельного блонда изменили цвет, приобретя желтый оттенок. Кроме того, при наращивании мастер, по словам истицы, без предупреждения произвела филировку и стрижку ее собственных волос, а также использовала неподходящий по структуре и объему материал, что привело к повреждению ее природных волос", — передает суд.
Собщается, что ответчик отказалась удовлетворить претензии и вернуть деньги, поэтому потребитель сняла наращенные пряди у другого специалиста, потратив на это дополнительные средства, а затем пошла в суд.
После экспертизы, как заявляется, выяснилось, что накладные пряди имели производственный брак в виде нестойкого окрашивания.
Суд взыскал в пользу пострадавшей девушки крупную, по мнению автора, сумму — свыше 260 тыс. рублей. Туда вошли стоимость товара и услуги, неустойка, убытки, компенсация морального вреда, а также штраф.
Судебный акт, как отмечается, не вступил в законную силу.