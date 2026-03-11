Омичка отсудила крупную сумму за испорченные в салоне волосы

Однако после первого же мытья головы приобретенные волосы пепельного блонда изменили цвет, приобретя желтый оттенок. Кроме того, при наращивании мастер, по словам истицы, без предупреждения произвела филировку и стрижку ее собственных волос, а также использовала неподходящий по структуре и объему материал, что привело к повреждению ее природных волос", — передает суд.