В Екатеринбурге УК оштрафовали на 250 тысяч за неубранный двор

В Екатеринбурге управляющую компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей за неубранный двор. Прокуратура вместе с Департаментом гожилстройнадзора провели проверку деятельности УК ЖК «Адмиральский» при управлении домом № 3 на улице Юмашева.
Выяснилось, что УК не осуществляла уборку придомовой территории, в том числе тротуаров и проездов от снега, урны и контейнерные площадки от мусора. Подвал захламлен, подъездные ворота и калитка не работали.
— Также выявлены нарушения при обслуживании лифтов. Не обеспечено надлежащее функционирование двусторонней связи между лицами, находящимися в кабинах лифтов и диспетчером и не обеспечено размещение на основной посадочной площадке правил пользования, — сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Также на лифтах не было номера, даты ввода в эксплуатацию, срока службы и даты следующей проверки.
После проверки прокуратура возбудила административное дело по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». По результатам рассмотрения дела УК оштрафовали.