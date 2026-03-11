Ричмонд
В Екатеринбурге УК оштрафовали на 250 тысяч за неубранный двор

В Екатеринбурге оштрафовали управляющую компанию за неубранный двор.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге управляющую компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей за неубранный двор. Прокуратура вместе с Департаментом гожилстройнадзора провели проверку деятельности УК ЖК «Адмиральский» при управлении домом № 3 на улице Юмашева.

Выяснилось, что УК не осуществляла уборку придомовой территории, в том числе тротуаров и проездов от снега, урны и контейнерные площадки от мусора. Подвал захламлен, подъездные ворота и калитка не работали.

— Также выявлены нарушения при обслуживании лифтов. Не обеспечено надлежащее функционирование двусторонней связи между лицами, находящимися в кабинах лифтов и диспетчером и не обеспечено размещение на основной посадочной площадке правил пользования, — сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Также на лифтах не было номера, даты ввода в эксплуатацию, срока службы и даты следующей проверки.

После проверки прокуратура возбудила административное дело по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». По результатам рассмотрения дела УК оштрафовали.