У «Астана Опера» появилась еще одна сцена в Астане

— Запуск еще одной площадки стал возможен благодаря поддержке Министерства культуры и информации РК, акимата города и партнерскому взаимодействию театра с Дворцом Мира и Согласия. Это безусловное расширение географии, но главное — стратегический шаг в развитии главного театра страны. Это позволит нам быть еще ближе к зрителю, активнее популяризировать огромный пласт мирового музыкального искусства, в том числе и национального, а также открывать новые возможности как для артистов, так и для публики. Мы создаем дальнейшее развитие расширения культурной среды, — подчеркнул директор «Астана Опера» Александр Совостьянов.