В Калининградской области два ветерана Великой Отечественной войны встречают вековые юбилеи

Также столетний юбилей отметила труженица тыла, жительница Пионерского София Анисимовна Филиппова. Она родилась в Казахской ССР, затем переехала во Владивосток. В 18 лет вышла замуж, с мужем-офицером жила в разных регионах России и за рубежом, работала модельером и учителем домоводства. В Пионерский семья переехала в 1982 году.