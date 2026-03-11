В Калининградской области два ветерана Великой Отечественной войны встречают вековые юбилеи

В Калининградской области сразу два ветерана Великой Отечественной войны встречают 100-летние юбилеи. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
10 марта 100-летние отметил труженик тыла, житель Калининграда Николай Михайлович Скопинцев.
Николай Михайлович родился в Самарской области. В годы войны жил в Чапаевске и трудился на заводе по производству взрывчатых снарядов. После войны окончил Саратовское танковое училище и более 20 лет служил в Вооруженных силах СССР. После выхода на пенсию работал инженером в Калининградской области.
Также столетний юбилей отметила труженица тыла, жительница Пионерского София Анисимовна Филиппова. Она родилась в Казахской ССР, затем переехала во Владивосток. В 18 лет вышла замуж, с мужем-офицером жила в разных регионах России и за рубежом, работала модельером и учителем домоводства. В Пионерский семья переехала в 1982 году.
Юбилярам передали поздравления от имени президента и губернатора.