В Калининградской области два ветерана Великой Отечественной войны встречают вековые юбилеи

Поздравления принимают Николай Скопинцев и София Филиппова.

В Калининградской области сразу два ветерана Великой Отечественной войны встречают 100-летние юбилеи. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

10 марта 100-летние отметил труженик тыла, житель Калининграда Николай Михайлович Скопинцев.

Николай Михайлович родился в Самарской области. В годы войны жил в Чапаевске и трудился на заводе по производству взрывчатых снарядов. После войны окончил Саратовское танковое училище и более 20 лет служил в Вооруженных силах СССР. После выхода на пенсию работал инженером в Калининградской области.

Также столетний юбилей отметила труженица тыла, жительница Пионерского София Анисимовна Филиппова. Она родилась в Казахской ССР, затем переехала во Владивосток. В 18 лет вышла замуж, с мужем-офицером жила в разных регионах России и за рубежом, работала модельером и учителем домоводства. В Пионерский семья переехала в 1982 году.

Юбилярам передали поздравления от имени президента и губернатора.