В Новосибирске рассказали, какой будет смотровая площадка-снежинка

В Новосибирске может появиться новая смотровая площадка в виде огромной снежинки. Проект под названием «Снежный дозор» разработали архитекторы Пётр Виноградов и Арсения Новикова. Своим видением они поделились с «Горсайтом».
По словам Виноградова, образ родился быстро, но ему предшествовали долгие размышления. «Как часто бывает у людей творческой профессии, приходит озарение и всё складывается воедино. Образ родился за несколько дней, достаточно быстро. Фактически это произошло за 10 минут, просто перед этим были долгие размышления», — объяснил архитектор. Вдохновением послужили логотипы хоккейного клуба «Сибирь» и аэропорта Толмачёво, где снежинка выложена из самолётиков.
Высота сооружения составит около 16 метров, диаметр — 42 метра. Внутри предусмотрены круговые площадки, по которым можно гулять по всему периметру, шесть входов-выходов и лифт для маломобильных посетителей. Наверху установят бинокли, а по периметру — подсветку на ступенях и несущих конструкциях.
«В какой-то степени это будет лабиринт, но с большим количеством входов и выходов. Дополнительно будем размещать бинокли, но установка скамеек на “Снежном Дозоре” не предусмотрена, так как лестницы очень широкие. Но, возможно, небольшие скамейки всё же установят», — рассказал архитектор.
Проект представили на Строительной неделе, и он вызвал интерес не только у новосибирцев, но и у гостей города. С инициативой уже знакомы министр строительства области Николай Богомолов и главный архитектор города Иван Штурбалин. Пока проект существует на личные средства авторов, точные сроки реализации неизвестны. При строительстве планируют использовать металлоконструкции, закалённое стекло и оцинкованные панели с подогревом, чтобы избежать наледи.