В Новосибирске рассказали, какой будет смотровая площадка-снежинка

По словам Виноградова, образ родился быстро, но ему предшествовали долгие размышления. «Как часто бывает у людей творческой профессии, приходит озарение и всё складывается воедино. Образ родился за несколько дней, достаточно быстро. Фактически это произошло за 10 минут, просто перед этим были долгие размышления», — объяснил архитектор. Вдохновением послужили логотипы хоккейного клуба «Сибирь» и аэропорта Толмачёво, где снежинка выложена из самолётиков.