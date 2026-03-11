Калининградцы рассказали, что для них значит «работа мечты» и какие условия становятся решающими при поиске нового места

Согласно данным опроса, для 66% калининградцев идеальная работа — это прежде всего стабильный доход, который покрывает базовые расходы. Нематериальные факторы также важны: половина участников исследования ставит на первое место положительные эмоции от деятельности. На третьем месте — возможности для профессионального развития и карьерного роста (47%). Далее следуют баланс между личной жизнью и работой (41%) и отсутствие задержек выплат (39%).