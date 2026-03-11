Калининградцы рассказали, что для них значит «работа мечты» и какие условия становятся решающими при поиске нового места

Эксперты сервиса hh.ru опросили жителей Калининградской области и узнали, какие факторы определяют для них «работу мечты» и что влияет на выбор работодателя. Результаты исследования опубликовали в среду, 11 марта.
Согласно данным опроса, для 66% калининградцев идеальная работа — это прежде всего стабильный доход, который покрывает базовые расходы. Нематериальные факторы также важны: половина участников исследования ставит на первое место положительные эмоции от деятельности. На третьем месте — возможности для профессионального развития и карьерного роста (47%). Далее следуют баланс между личной жизнью и работой (41%) и отсутствие задержек выплат (39%).
Среди других значимых условий:
уважительное отношение руководства и коллектива — 36%; удобное расположение офиса — 34%; интерес к задачам — 27%; польза для общества — 25%; возможность гибридного формата — 23%; отсутствие переработок — 22%.
Кроме того, 13% хотят, чтобы работа вписывалась в их образ жизни, 11% — чтобы не было неловкости рассказывать о своей деятельности, а 8% отмечают важность чувства безопасности.
Большинство респондентов допускают занятость без интереса к задачам — при определённых условиях. Главный аргумент — зарплата: 53% согласны ради неё работать на неинтересной должности.
Варианты, при которых жители региона также готовы рассматривать нелюбимую работу:
отсутствие выбора — 28%; перспективы карьерного роста — 27%; удалённый или гибридный формат — 19%; хороший коллектив — 17%; соцпакет — 6%; возможность релокации — 3%.
19% сообщили, что не готовы к нелюбимой работе ни при каких обстоятельствах.
На вопрос о главном смысле трудовой деятельности большинство респондентов вновь поставили на первое место деньги — 63%. Следом идут самореализация (41%), саморазвитие (28%), карьерные возможности (27%) и получение опыта (25%). По 19% отметили стабильность и возможность заниматься любимым делом. Для 14% важны независимость и признание окружающих. Реже называются общение (8%) и чувство долга (3%).
Аналитики назвали сферы, где женщины чаще становятся руководителями в Калининградской области.