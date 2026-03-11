Волгоградцам с 1 марта пересчитают оплату за отопление по счетчикам

В Волгоградской области с 1 марта вступает в силу федеральный закон, который изменит порядок начисления оплаты за отопление. С этой весны сумма будет фиксироваться на основе показателей общедомовых счетчиков.
Теперь волгоградцы смогут вносить деньги за тот объем энергии, который поступил в здание. Общий ресурс будет распределятся между всеми собственниками пропорционально жилой площади.
Если же в доме отсутствует общедомовой счетчик, расчет будут продолжать проводить по установленным нормативам без изменений.