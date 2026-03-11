Ричмонд
Скончался актер из «Бандитского Петербурга» Валерий Бочкин

Артист умер после продолжительной болезни.

В Санкт-Петербурге скончался актер театра и кино Валерий Бочкин. Он наиболее известен по сериалам «Бандитский Петербург», «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей».

Артист умер на 82-м году жизни. Смерть наступила в субботу, 7 марта. Об этом aif.ru рассказали в театре «На Неве», где служил Валерий Бочкин. Известно, что актер умер после продолжительной тяжелой болезни.

В 1980-е Бочкин служил в ленинградском Театра драмы и комедии. Большую часть жизни (39 лет) он играл в Санкт-Петербургском детском драматическом театре «На Неве». В 1997 году Бочкин удостоился звания Заслуженного артиста РФ.