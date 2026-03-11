Стало известно, какие музыкальные клипы чаще всего смотрели россияне

Кроме того, по данным исследования, мужчины в два раза чаще смотрят клипы, чем женщины. Наиболее вовлеченной аудиторией стали люди старше 55 лет, их любимым клипом стала «Матушка» Татьяны Куртуковой. На втором месте — возрастная группа от 35 до 44 лет, а за ними — зрители в возрасте от 45 до 54 лет.