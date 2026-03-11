Стало известно, какие музыкальные клипы чаще всего смотрели россияне

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Самыми просматриваемыми музыкальными клипами за последние полгода стали «Холодно» от Chris Yank, «По барам» Anna Asti и «Матушка» Татьяны Куртуковой, следует из результатов исследования «КИОН Музыка», с которым ознакомилось РИА Новости.
Сервис «КИОН Музыка» запустил функцию просмотра клипов на песни артистов на сайте и в приложении в сентябре 2025 года.
«Рейтинг самых популярных клипов за период с 11 сентября 2025 года по 8 марта 2026 года открывает видео на романтическую композицию “Холодно” от Chris Yank. Далее — Anna Asti и “По барам”. Третья строчка за фолк-хитом “Матушка” от Татьяны Куртуковой», — говорится в сообщении.
В число самых популярных клипов вошли коллаборация Кати Лель и NLO «Тони», «Не пускайте танцевать» от Timran, Zell, Batrai, Aslai, трек Life от Zivert, «Эйя» от Канги. Также россияне смотрели клипы на песни «По ресторанам» Руслана Набиева, A-Sen от DJ Fat Maxx, Shape Of My Heart — Sting и «Давай обнимемся в последний раз» Natan и Ирины Дубцовой.
Аналитики отметили, что интерес зрителей к просмотру клипов за полгода вырос на 21%. При этом пользователи предпочитают современные, к роликам 2021 года наблюдается больше всего внимания из топа самого востребованного контента.
«Второе место среди эпох поделили между собой “нулевые” и 10-е годы. Бронза досталась также двум десятилетиям: 90-м и 80-м. Относительно страны производства в фаворе видео на русскоязычные синглы. Они в пять раз опережают иностранный сегмент», — добавляется в сообщении.
Кроме того, по данным исследования, мужчины в два раза чаще смотрят клипы, чем женщины. Наиболее вовлеченной аудиторией стали люди старше 55 лет, их любимым клипом стала «Матушка» Татьяны Куртуковой. На втором месте — возрастная группа от 35 до 44 лет, а за ними — зрители в возрасте от 45 до 54 лет.