Песков: MAX должен обогнать Telegram в СНГ

«Мы сейчас стремительно теряем инструментарий для нашей пропагандистской работы за рубежом. Особенно в ближнем зарубежье. Телеэфир — это штука относительная в наше время, выключается кнопкой [по щелчку]», — заметил он. — Мы имеем дело с вражескими социальными сетями, которые на вершине конкурентности на пространстве СНГ, во всем мире. Мы не работаем в этих средах, и нам нужно придумать, как мы будем это делать дальше. Мы не работаем с Telegram. А где нам тогда смыслы доводить? И нам это предстоит придумать".