Кому весной снизят оплату за ЖКХ. В Госдуме дали ответ

Для ряда граждан в ближайшее время снизят коммунальные платежи. Это связано с окончанием холодов. Изменение коснется тех, кто оплачивает отопление по индивидуальным или общедомовым приборам, а также по нормативам только в отопительный сезон, сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
«В ближайшие месяцы по мере потепления общие суммы коммунальных платежей снизятся у тех, кто оплачивает отопление по индивидуальным счетчикам или общедомовым приборам учета, а с окончанием отопительного сезона — и у тех, кто платит по нормативам, за исключением ряда случаев», — сообщил депутат.
Он напомнил, что ранее в стране существовали два способа оплаты отопления: равными частями в течение всего года или только в период отопительного сезона. С 1 марта 2025 года последний способ был закреплен как приоритетный.
«Прежний способ оплаты сохранится в тех регионах, которые до 1 марта 2025 года ввели у себя систему равномерной оплаты в течение года, но теперь такой вариант больше нельзя выбрать», — объяснил Кошелев.
В случае отсутствия общедомовых приборов учета расчет ведется по нормативам потребления. Их утверждают местные власти. При наличии индивидуальных счетчиков жильцы могут самостоятельно регулировать температуру отопления в квартире.
Главным минусом централизованного отопления парламентарий назвал тот факт, что решение о включении и отключении отопления принимается централизованно. Это происходит исходя из среднесуточных температур. Из-за этого в начале и конце отопительного сезона возможны ситуации, когда отопление включается или отключается слишком поздно, создавая неудобства для жильцов.
Согласно постановлению правительства РФ № 354, отопительный сезон должен начаться или закончится после того, как среднесуточная температура в течение пяти дней будет ниже или выше +8 °C.
Долги за ЖКХ начнут взыскивать онлайн
К концу 2027 года в России планируют запустить систему, позволяющую взыскивать долги за ЖКХ в электронном виде. Информация о наличии задолженности будет приходить в личный кабинет на портале госуслуг. В него же поступят сведения о действиях взыскателей и мировых судей по этому поводу.
В настоящее время организация ЖКХ при обращении в суд не может получить информацию о должниках из Росреестра. Запросы в него и МВД отправляют судьи. Разбирательство начинается только после получения выписок, что существенно затягивает процесс.
Новую систему уже запустили в качестве эксперимента в ряде регионов.