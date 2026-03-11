Кому весной снизят оплату за ЖКХ. В Госдуме дали ответ

Для ряда граждан в ближайшее время снизят коммунальные платежи. Это связано с окончанием холодов. Изменение коснется тех, кто оплачивает отопление по индивидуальным или общедомовым приборам, а также по нормативам только в отопительный сезон, сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.