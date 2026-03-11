Массовые задержки и отмены рейсов фиксируют в аэропорту Сочи

Онлайн-табло показывает массовую задержку и отмену рейсов. 38 самолетов ждут вылета, 40 задерживаются на прилет, 6 полностью отменены. Мэр Андрей Прошунин рассказал, что отели Адлера приняли 400 человек за одну атаку. Авиакомпании размещают остальных. Власти благодарят бизнес за помощь людям в зоне риска. Угроза БПЛА не отменена. Рейсы ждут разблокировки неба.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что обломки дрона ранили мужчину после атаки на Сочи.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше